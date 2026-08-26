«Чикаго» с Левандовски проиграл «Монтеррею» в 1/4 финала Кубка лиг

«Чикаго Файр» не смог выйти в полуфинал Кубка лиг.«Чикаго Файр» не смог выйти в полуфинал Кубка лиг.Клуб из MLS, в составе которого выступает экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, в четвертьфинале уступил мекскиканскому «Монтеррею» — 1:2.