На Урале разработали новейший дрон «Бердыш»

Специалисты из ООО «Уралдронзавод», разработавшие широкоизвестный и отлично зарекомендовавший себя на Украинском ТВД FPV-дрон «Упырь», спроектировали и осуществили ряд калибровочных и натурных испытаний перспективной тяжелой беспилотной платформы «БердышСпециалисты из ООО «Уралдронзавод», разработавшие широкоизвестный и отлично зарекомендовавший себя на Украинском ТВД FPV-дрон «Упырь», спроектировали и осуществили ряд калибровочных и натурных испытаний перспективной тяжелой беспилотной платформы «Бердыш», которая на текущий момент уже практически достигла оперативной боевой готовности.