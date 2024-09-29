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Бизнес журнал. Урал

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На Урале разработали новейший дрон «Бердыш»

На Урале разработали новейший дрон «Бердыш»

Специалисты из ООО «Уралдронзавод», разработавшие широкоизвестный и отлично зарекомендовавший себя на Украинском ТВД FPV-дрон «Упырь», спроектировали и осуществили ряд калибровочных и натурных испытаний перспективной тяжелой беспилотной платформы «БердышСпециалисты из ООО «Уралдронзавод», разработавшие широкоизвестный и отлично зарекомендовавший себя на Украинском ТВД FPV-дрон «Упырь», спроектировали и осуществили ряд калибровочных и натурных испытаний перспективной тяжелой беспилотной платформы «Бердыш», которая на текущий момент уже практически достигла оперативной боевой готовности.

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