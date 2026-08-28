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Ивановские новости

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Ивановская область простилась с павшим героем СВО

Ивановская область простилась с павшим героем СВО

Губернатор Ивановской области поручил оказать поддержку семье военнослужащего.В Ивановской области состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Ильёй Александровичем Панфиловым.

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