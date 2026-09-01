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Муссолини был диктатором и в жизни, и в постели и постоянно требовал секса

Муссолини был диктатором и в жизни, и в постели и постоянно требовал секса

28 апреля 1945 года итальянские партизаны расстреляли вождя итальянских фашистов Бенито Муссолини. Та же участь постигла его любовницу Клару Петаччи.

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