«Вагнеровцы» вступают в «Африканский корпус»

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и войны, которую израильское государство ведет против террористической организации ХАМАС, бывшая ЧВК "Вагнер" укрепляет свое присутствие в Ливии и Судане, расположенных в этом крайне нестабильном регионе, а также усиливает свои позиции в африканских государствах, заменяя ушедшие западные силы.
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