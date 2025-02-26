19 территорий Воронежа вошли в предварительный перечень объектов благоустройства

В основе списка - обращения воронежцев в соцсетях, электронной приемной и на личных встречах. В предварительном перечне оказались территории со всех районов областного центра – небольшие скверы и бульвары, которые так нужны рядом с домом для комфортного досуга с семьей.
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