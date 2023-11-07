Депутат Хамзаев: Отказавшихся от аборта женщин следует поощрять финансово

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил награждать финансово женщин, отказавшихся от аборта в пользу родов, соответствующее обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии