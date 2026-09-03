Американская корпорация Gillette отозвала иск против орловского бизнесмена

В Арбитражном суде Орловской области на днях завершилось (даже не успев толком начаться) громкое дело: заокеанский гигант «Дзе Жиллетт Компани ЛЛК» (The Gillette Company LLC) с головным офисом в штате Массачусетс, США, предъявил претензии орловскому индивидуальному предпринимателю Александру Константинову.
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