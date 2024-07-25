США и ЕС обсудили следующие шаги по выделению Киеву займов за счет активов РФ

Глава финансового ведомства Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен в рамках встречи со своими коллегами из Европейского Союза подняла тему действий, которые будут направлены на выдачу киевскому режиму кредитов, которые будут профинансированы за счёт подвергшихся заморозке активов Российской Федерации.
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