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Депутат Госдумы Шеремет счел утопией «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет счел утопией «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет счел утопией «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного противостояния Москвы и Киева.

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