Вымыться и убрать квартиру: что можно и нельзя делать в Чистый понедельник 3 марта 2025 года

Священники рекомендуют провести этот день без суеты.3 марта 2025 года начинается Великий пост. В церкви начинают читать Великий покаянный канон Андрея Критского, а в домах убирают остатки масленичного застолья.
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