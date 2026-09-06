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Корону «Мисс Мира 2026» получила Джохейри Мола — смотрим на победительницу

Корону «Мисс Мира 2026» получила Джохейри Мола — смотрим на победительницу

Финал международного конкурса «Мисс Мира 2026» состоялся во Вьетнаме. За главный титул боролись 111 участниц со всего мира, и победу одержала 24-летняя Джохейри Мола из Доминиканской Республики.

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