С 6 по 9 июня пройдут испытания двух очередей тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали

6 июня с 9 часов утра начнутся плановые гидравлические испытания второй и пятой очередей магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Теплоэнерго» — Нагорной теплоцентрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.