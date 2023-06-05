С 6 по 9 июня пройдут испытания двух очередей тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали

6 июня с 9 часов утра начнутся плановые гидравлические испытания второй и пятой очередей магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Теплоэнерго» — Нагорной теплоцентрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.
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