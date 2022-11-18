Казанский девелопер отказался покупать у шведской компании Bonava землю в Петербурге

Свое решение предприятие объяснило долгими сроками согласования сделки. Казанская строительная компания G-Group разорвала предварительное соглашение о приобретении российских активов шведского предприятия Bonava, которое было заключено 7 октября текущего года.
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