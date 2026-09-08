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Правительство Украины внесло два новых индустриальных парка в госреестр с инвестициями 1,8 млрд грн

Правительство Украины внесло два новых индустриальных парка в госреестр с инвестициями 1,8 млрд грн

Кабинет министров Украины включил в Реестр индустриальных парков площадки «Бессарабский АгроТех Парк» в Одесской области и «Хорватский Гостинец» во Львовской области.

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