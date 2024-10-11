Россиян предупредили о появлении опасных супербактерий из-за антибиотиков и антисептиков

Неправиоьное применение антибиотиков и антисептиков приводит к появлению так называемых «супербактерий», которые представляют угрозу общественному здоровья, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии