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Александр Кожевников: «Тыжных заблуждается – он не живет в свободном мире! Не надо плевать в колодец, тупо транслируя пропаганду. Юноше Задорову это можно простить – но не ветерану»

– Меня огорчило интервью нашего именитого вратаря ЦСКА и сборной СССР Александра Тыжных. Он в последние десятилетия живет в Канаде, тихо-спокойно подрабатывает агентом, увозит из России игроков, дай Бог Александру здоровья.

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