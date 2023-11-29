На въезде спрашивать «чей Крым?»: депутат нашел способ проверять лояльность мигрантов

Иностранные граждане, приезжающие работать в Россию, должны доказать свою лояльность нашей стране. Для этого им можно задавать проверочные вопросы – например, «чей Крым», считает депутат Госдумы Максим Иванов.
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