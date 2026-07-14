На трассе Екатеринбург-Тюмень восстановили движение, но с ограничениями

На трассе Екатеринбург-Тюмень восстановили движение для всех видов транспорта. Однако пока некоторые ограничения сохраняются: на нескольких участках открыто только по одной полосе, там, где дорога наиболее пострадала от паводка.
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