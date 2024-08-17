Зов Бородина: патриотическая игра про Дениса Давыдова выйдет 2 сентября

В начале учебного года, 2 сентября, в России выйдет игра «Боевой приказ: Денис Давыдов». Как рассказали «Известиям» разработчики, они создают первую интерактивную историю подвигов легендарного генерал-лейтенанта и поэта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии