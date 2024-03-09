Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия ответила на протест США: военные РФ с Кубы не уйдут

Россия ответила на протест США: военные РФ с Кубы не уйдут

Вчера 9,8K прочитали В МИД России дали официальный ответ — ранее США выдвинули протест с требованиями вывести военных РФ с Кубы.

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Комментарии
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Сергей Евменеев
Обезьяна должна заниматься ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО бананами (ЗАСОВЫВАТЬ ИХ СЕБЕ В ОЧКО)!!!
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