КамАЗ показал видео тягача без педалей с креслом-манипулятором

Делегации во главе с первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации продемонстрировали комплекс технических решений, которые позволят привлечь в профессию дальнобойщика водителей-инвалидов.
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