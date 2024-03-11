Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    КУПЛЮ-ЗА 23 499 000 руб. НАЛОМ !!!!!Кота за 23,5 милл...
  • Надежда Донцова
    Надо не на пять, двадцать пять сажать сволочей таких.Мошенники устроил...
  • Aнатолий Райков
    Да обвалить все валюты не лояльные к нам,опустить ниже плинтуса.Валюты искусственно поддерживаются рублём.Пора это де...Организатор нацио...

Томенко рассказал, когда новые автобусы выйдут на два маршрута в Барнауле

Томенко рассказал, когда новые автобусы выйдут на два маршрута в Барнауле

Более 40 новых автобусов для Барнаула уже поступили в край В Барнауле до конца весны планируется запустить новые большие автобусы вместимостью до 100 человек на маршруты № 1 и № 10, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх