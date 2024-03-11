Томенко рассказал, когда новые автобусы выйдут на два маршрута в Барнауле

Более 40 новых автобусов для Барнаула уже поступили в край В Барнауле до конца весны планируется запустить новые большие автобусы вместимостью до 100 человек на маршруты № 1 и № 10, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.