Выдворение и повышенные штрафы: Госдума ужесточила правила для иностранцев

Государственная Дума сразу в двух чтениях одобрила закон, который почти вдвое увеличивает перечень административных нарушений, влекущих выдворение иностранцев: число соответствующих статей КоАП выросло с 22 до 45.
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