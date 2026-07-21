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Выдворение и повышенные штрафы: Госдума ужесточила правила для иностранцев

Выдворение и повышенные штрафы: Госдума ужесточила правила для иностранцев

Государственная Дума сразу в двух чтениях одобрила закон, который почти вдвое увеличивает перечень административных нарушений, влекущих выдворение иностранцев: число соответствующих статей КоАП выросло с 22 до 45.

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