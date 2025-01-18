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Мода и Шоу-бизнес

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«Заставили обмануть публику»: Эдгард Запашный вспомнил о романе с экс-участницей группы SEREBRO

«Заставили обмануть публику»: Эдгард Запашный вспомнил о романе с экс-участницей группы SEREBRO

Эдгард Запашный вспомнил о романе с Еленой Темниковой. Цирковой артист признался, что несколько лет назад ему пришлось притворяться возлюбленным бывшей солистки группы SEREBRO: они играли в любовь на публику.

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