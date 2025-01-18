«Заставили обмануть публику»: Эдгард Запашный вспомнил о романе с экс-участницей группы SEREBRO

Эдгард Запашный вспомнил о романе с Еленой Темниковой. Цирковой артист признался, что несколько лет назад ему пришлось притворяться возлюбленным бывшей солистки группы SEREBRO: они играли в любовь на публику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии