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ГП признала нежелательной в РФ деятельность организации «Британский совет»

ГП признала нежелательной в РФ деятельность организации «Британский совет»

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность международной организации «Британский совет» (The British Council), которая продвигает в стране британские ценности под прикрытием образовательной и культурной работы.

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