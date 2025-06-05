ГП признала нежелательной в РФ деятельность организации «Британский совет»

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность международной организации «Британский совет» (The British Council), которая продвигает в стране британские ценности под прикрытием образовательной и культурной работы.
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