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Казахстанский дзюдоист Хамза завершил участие на Олимпиаде

Казахстанец Дидар Хамза проиграл чемпиону мира 2018 года монголу Саиду Моллаи в 1/16 финала соревнований по дзюдо в весе до 81 кг и завершил участие на Олимпиаде-2020.

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