Женщину растерзало неизвестное животное

В США загадочное животное растерзало женщину. Об этом пишет Daily Mirror. 25 января 68-летняя Синди Денхолм подверглась нападению неизвестного хищника на ранчо Сангре-де-Кристо в штате Колорадо недалеко от границы с Нью-Мексико.