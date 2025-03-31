Женщину растерзало неизвестное животное

В США загадочное животное растерзало женщину. Об этом пишет Daily Mirror. 25 января 68-летняя Синди Денхолм подверглась нападению неизвестного хищника на ранчо Сангре-де-Кристо в штате Колорадо недалеко от границы с Нью-Мексико.
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