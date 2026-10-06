Диетолог Пристанский: картофель является самым питательным гарниром

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» назвал три питательных гарнира, отметив, что полезные блюда не обязательно должны быть «суперфудами» вроде киноа или булгура.
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