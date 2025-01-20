Кандидат в премьеры Канады с украинскими корнями пообещала дать сдачи Трампу

Кандидат в премьер-министры Канады с украинскими корнями Христя Фриланд официально начала свою предвыборную кампанию, заявив, что она — лучший кандидат для борьбы с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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