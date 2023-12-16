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    А он разве потерялся куда? Приезжайте в Россию посмотрите он на месте!!!На Украине объяви...
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«Президент нас слышит»: Глава ЛДПР Слуцкий поделился впечатлениями после встречи с Путиным

«Президент нас слышит»: Глава ЛДПР Слуцкий поделился впечатлениями после встречи с Путиным

Накануне глава государства провел переговоры с лидерами фракций ГосдумыГлава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал встречу лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным «доверительной и насыщенной».

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