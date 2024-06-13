Экс-хоккеист Терещенко: Гусев готов принять вызов НХЛ

Знаменитый отечественный хоккеист, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о желании и перспективах нападающего московского "Динамо" Никиты Гусева уехать в Национальную хоккейную лигу в следующем сезоне.
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