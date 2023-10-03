1. Свидание с Америкой.2. СВидание Окончено.
Свидание окончено
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). В тылу россиян убивают завезенные "специалисты" Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории, геноцидом русского этноса
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