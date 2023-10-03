Свидание окончено

ЕБ

Елена Бреслова

К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). В тылу россиян убивают завезенные "специалисты" Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории, геноцидом русского этноса