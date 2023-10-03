Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Таких  "друзей"  за  ххх, да в музей. А лучше  выстроить и очередью из автоматаПучок за пятачок:...
  • Борис Виленский
    Какой там скальпель - тут надо шашкой налево и направо, пока рука не устанет.Пучок за пятачок:...
  • Леонид Васильев
    Ха-Ха, ещё во время моей службы в УССР(1983-1985) местные рассказывали о том, как жители маслом поливали землю "Что-б...Украина продолжае...

Свидание окончено

Свидание окончено

1. Свидание с Америкой.2. СВидание Окончено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). В тылу россиян убивают завезенные &quot;специалисты&quot; Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории, геноцидом русского этноса
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх