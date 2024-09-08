Количество мусора в Крыму удваивается каждые шесть-семь лет

Каждый год объемы мусора в Крыму растут в среднем на 15%. Об этом заявила в пресс-центре РИА Новости Крым заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ В.
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