Типа панки: Александр Ф. Скляр находит золото, «Монгол Шуудан» седлают коней

Если зимой вовсю старались ветераны «тяжелой» сцены, то в первый месяц весны неожиданно «выстрелили» герои альтернативного рока, от басистки легендарных Sonic Youth Ким Гордон, выпустившей второй сольный альбом, до патриархов русского панк-рока, удалых анархистов «Монгол Шуудан», продолживших свой бесконечный поход по дорогам Гражданской.