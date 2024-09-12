Свердловчанина с ВИЧ признали дезертиром и отправили в зону СВО

Уроженца Свердловской области с диагнозом ВИЧ, освобожденного от службы в зоне спецоперации еще в начале мобилизации в 2022 году, признали дезертиром спустя два года и отправили на спецоперацию РФ на Украине.
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