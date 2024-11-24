«Ред Булл» завоевал восьмой титул в зачете пилотов и обогнал «Уильямс»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал чемпионство на Гран-при Лас-Вегаса. Успех в зачете гонщиков стал восьмым для австрийской команды: по четыре титула ей принесли Себастьян Феттель (2010-2013) и Ферстаппен (2021-2024).