Глава МИД Ирана Арагчи призвал МАГАТЭ не поддаваться давлению некоторых стран

Руководитель иранского министерства иностранных дел Аббас Арагчи в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси призвал организацию выполнять взятые на себя обязательства, «не поддаваясь неоправданному давлению со стороны некоторых стран».
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