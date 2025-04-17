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Глава МИД Ирана Арагчи призвал МАГАТЭ не поддаваться давлению некоторых стран

Глава МИД Ирана Арагчи призвал МАГАТЭ не поддаваться давлению некоторых стран

Руководитель иранского министерства иностранных дел Аббас Арагчи в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси призвал организацию выполнять взятые на себя обязательства, «не поддаваясь неоправданному давлению со стороны некоторых стран».

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