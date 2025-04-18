Напряженная обстановка на границе Белгородской области с Украиной продолжает нарастать.Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Северный ветер», тесно связанном с российскими военными кругами, 17 апреля были предприняты две попытки прорыва украинской группировки через государственную границу России.
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