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Голикова: в России число многодетных семей выросло на 27 процентов

Голикова: в России число многодетных семей выросло на 27 процентов

Во время презентации Года семьи, которая проходила на площадке «Знание. Лекторий» в рамках форума «Родные — любимые» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что количество многодетных семей в течение последних пяти лет увеличилось на 27 процентов.

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