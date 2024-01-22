Голикова: в России число многодетных семей выросло на 27 процентов

Во время презентации Года семьи, которая проходила на площадке «Знание. Лекторий» в рамках форума «Родные — любимые» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что количество многодетных семей в течение последних пяти лет увеличилось на 27 процентов.