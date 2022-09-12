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Из-за чего принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в невыполнении своих обязательств

Из-за чего принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в невыполнении своих обязательств

Принц Гарри и Меган Маркл после отказа от выполнения обязанностей членов королевской семьи заявили о том, что планируют обеспечить себе полную финансовую самостоятельность, отказавшись от любых дотаций со стороны высокопоставленных родственников.

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