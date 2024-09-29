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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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6 россиян набрали очки за передачи в выставочном матче «Коламбуса» и «Баффало»

«Блю Джекетс» обыграли «Сэйбрс» (6:3) в выставочном матче. «Баффало» выступал не основным составом, так как игроки основы сейчас находятся в Европе, где начнут регулярный чемпионат.

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