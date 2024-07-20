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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России стартует! «Локо» против «Акрона», «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Ростов» примет ЦСКА, «Динамо» – «Факел», «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье

Чемпионат России стартует! «Локо» против «Акрона», «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Ростов» примет ЦСКА, «Динамо» – «Факел», «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье

Также в субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Ростовом», «Динамо» встретится дома с «Факелом».

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