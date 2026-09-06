БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Всероссийская перепись кур и страусов: Пускать под нож домашнюю птицу еще рано — зато имеем очередной мертвый закон

Всероссийская перепись кур и страусов: Пускать под нож домашнюю птицу еще рано — зато имеем очередной мертвый закон

«Десять кур — это пока еще личная жизнь, а вот одиннадцать, видимо, уже организованная группа с устойчивой структурой» Андрей Захарченко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Андрей Туманов С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств с поголовьем более 10 птиц — кур, уток, гусей, индеек и даже страусов — обязаны зарегистрировать их в государственной системе «Хорриот».

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