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Аргументы и Факты

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Стала известна причина смерти актера фильмов «Оно» и «Один дома 2» Карри

Стала известна причина смерти актера фильмов «Оно» и «Один дома 2» Карри

Британский актер Тим Карри, известный своими ролями в фильмах «Он», «Один дома 2» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора», скончался от ишемической болезни сердца, пишет People, ссылаясь на документы департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

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