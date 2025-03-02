Производство комплектующих: литые педали и колеса для сельхозтехники и не только

Компания ЭМ-КАТ (г. Саранск), производитель катанки (прутка) из алюминия и алюминиевых сплавов, реконструировала один из цехов и запустила серийное производство деталей по ЛГМ-технологии (литье по газифицируемым моделям) для сельхозтехники (педалей, вилок, колес, катка, колес культиватора), а также комплектующих для вагоностроения и автобусов, деталей для запорной арматуры и скважин, утяжелителей для энергетики.