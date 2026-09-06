Жительница Краснодара похудела на «Оземпике» на 12 кило и попала в реанимацию

Женщина два года не может восстановиться после «уколов красоты».Погоня за стройной фигурой обернулась для жительницы Краснодара двухлетней борьбой за жизнь.
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