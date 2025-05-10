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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» – 4-я команда, которая одержала победу после 40-очкового избиения

«Денвер» – 4-я команда, которая одержала победу после 40-очкового избиения

Это позволило им пополнить число команд, которым удавалось побеждать в плей-офф после крупного поражения в предыдущей встрече.

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