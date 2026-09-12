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Путин: У взглядов нынешней ХДС и Гельмута Коля о России нет ничего общего

Путин: У взглядов нынешней ХДС и Гельмута Коля о России нет ничего общего

На пресс-подходе в Индии, где проходит саммит БРИКС, президент России Владимир Путин прокомментировал заявления нынешних германских властей, которые утверждают, что следуют курсу бывшего руководства ФРГ, в том числе курсом Гельмута Коля.

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