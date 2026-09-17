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«Надежда» На Хон-джина: как самый дорогой южнокорейский фильм превратил вторжение пришельцев в бешеный экшен-аттракцион

«Надежда» На Хон-джина: как самый дорогой южнокорейский фильм превратил вторжение пришельцев в бешеный экшен-аттракцион

Южнокорейский постановщик На Хон-джин, заслуживший статус одного из самых непредсказуемых авторов мирового кино благодаря мрачному триллеру «Вопль», вернулся с самым масштабным проектом в истории национального кинематографа.

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